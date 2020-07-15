ALES sınavı ile ilgili gelişmeler öğrenciler tarafından sıkça takip ediliyor. 15 Temmuz itibarıyla geç başvurularının sona ermesi ile gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2020 ALES sınavı ne zaman?

ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru işlemleri 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES 2020/2 SINAV TARİHİ

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES 2020/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.