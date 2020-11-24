ALES sınavı ile ilgili gelişmeler öğrenciler tarafından sıkça takip ediliyor. ALES sınavına sayılı günler kala adaylar sınava giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 ALES sınavı ne zaman? ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav yerlerinin, 26 Kasım Perşembe günü itibariyle açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES sınavı, 6 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.