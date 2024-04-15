ALES ne zaman, saat kaçta hangi gün yapılacak? 2024 ÖSYM sınav takvimi
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 1- 11 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan ALES sınav tarihi belli oldu. Peki, Yükseköğrenim ve akademik kariyer hedefiyle yola çıkan öğrenciler tarafından araştırılan "ALES 1 ne zaman ve hangi gün yapılacak?" İşte, konuyla ilişkin detaylar...
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sınavına sayılı günler kaldı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak adaylar sınavın ne zaman, saat kaçta ve hangi gün olacağına dair detayları merak etmeye başladı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ALES tarihi...
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2024 ALES SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1), 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
ALES 1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak. 2024'ün ikinci ALES sınavının başvuruları ise 3-12 Haziran arasında alınacak. 28 Temmuz'da yapılacak olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.
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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
2024 ÖSYM sınav takvimini merak eden öğrenciler ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.
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ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
Lisans eğitiminden mezun olan ya da mezuniyeti yaklaşan her öğrenci ALES sınavına girebilecek. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise denklik belgelerini aldıktan sonra sınava girmeye hak kazanacaklar.