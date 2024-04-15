Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sınavına sayılı günler kaldı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak adaylar sınavın ne zaman, saat kaçta ve hangi gün olacağına dair detayları merak etmeye başladı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ALES tarihi...