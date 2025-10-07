ALES başvuru yapma ekranı: 2025 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman, kaç gün kaldı?
Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ALES 3 başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Yılın son sınavı olan ALES 3 sınav ve başvuru tarihi 2025 ÖSYM sınav takviminde belli oldu. Yüksek lisans ve doktora hedefleyen adayların katılacağı sınav için başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak. Peki ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sınav ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, ALES başvuru ekranı
ALES başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimine göre ALES 3 sınav başvurusu 7 Ekim itibariyle yapılacak. Yüksek lisans ve doktora programlarına girişte büyük önem taşıyan ALES/3 sınavı ise kasım ayında gerçekleşecek. İşte, 2025 ALES sınav tarihi ve başvuru ekranı
ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.
ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınmaya başlandı.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ALES NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yanı sıra akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği merkezi bir sınavdır. ALES'in temel amacı, adayların sayısal ve sözel alanlardaki muhakeme gücünü ölçerek lisansüstü eğitimde ve akademik kadrolara başvurularda kullanılacak standart bir puan sağlamaktır.
Sınava, lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler katılabilmektedir. ALES sonuçları; yüksek lisans ve doktora başvurularında, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında, ayrıca yurt içi ve yurt dışı burs başvurularında önemli bir değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir.
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir ve adaylara sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde değerlendirme imkânı sunar.
