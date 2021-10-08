ÖSYM Duyurdu: ALES başvuruları başladı!

2021 ALES/3 başvuruları başladı, "ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?" sorusu araştırılmaya başladı. ÖSYM, başvuru yapacak adaylar için ALES başvuru kılavuzunu yayımladı. İşte ALES başvuruları ile ilgili merak edilenler...

2021 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

2021 ALES 3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES BAŞVURU ÜCRETİ

ALES 3 Sınav Ücreti: 145 TL olarak belirlendi.

Başvuru yapacak adaylar sınav ücretini Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödeyebilir.

2021 ALES 3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.