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        Haberler Bilgi Yaşam ALES BAŞVURULARI BAŞLADI! 2024 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı ve ücreti

        ALES başvuruları başladı! ÖSYM 2024 ALES/3 başvuru ekranı ve ücreti

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım'da yapılacak. ALES/3 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Buna göre, ALES başvuruları 1 Ekim Salı günü itibarıyla başladı ve 9 Ekim'de sona erecek. Peki 2024-ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 ALES başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 07:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:05
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        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için sayılı günler kaldı. ALES/3 başvuru tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları 1 Ekim’de başladı. Yüksek lisans veya doktora yapmak için 2024 yılının son sınavına katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2024 ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        • 2

          2024-ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuru tarihleri belli oldu.

          2024 ALES/3 başvuruları, 1 Ekim Salı günü başladı ve 9 Ekim tarihinde sona erecek.

          Geç başvurular ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

        • 3

          2024-ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          2024 ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

          Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

          • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

          • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

          • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        • 5

          ALES/3 NE ZAMAN?

          ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek

        • 6

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 7
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