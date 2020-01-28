Alerjik astım belirtileri ve tedavisi

28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Astım, havayollarında kronik inflamasyonu ile oluşan, nefes darlığı, öksürük, hışıltı, ve göğüs ağrıları gibi etkileri olan bir hastalık türüdür. Astımın temel özellikleri mevsimsel değişkenlik göstermesi, toz, duman, kokular, soğuk hava, gece ve sabaha karşı kendisini göstermesi en bilindik özellikleridir. Astımın iki çeşidi vardır. Biri alerji astım, diğeri alerjik olmayan astım.
ALERJİK ASTIM NEDİR?
Alerjik astım, hastalığın alerjik olan nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı hastalıktır. Bu hastaların alerji testinde alerjiye karşı pozitiflik saptanır. Alerjik astım hastaları viral enfeksiyonlar, tütün dumanı, parfüm kokusu, deodorantlar, boya, toz ve çeşitli kimyasallar gibi maddelere maruz kaldıklarında astım atağı geçirebilirler.
ALERJİK ASTIM TEDAVİSİ
Alerjik astım genel astım hastalarının yüzde 60’ı kadardır. Bu tarz hastalarda genellikle ailelerinde astım, alerji veya egzama gibi hastalar vardır. Alerjik astımı geçiren ilaçlar var mıdır? Sorusunun yanıtı hem merak edilmiştir. Bu hastalığın tedavisinde aşı tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca ilaç tedavisi de bulunmaktadır.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
- 3 haftadan fazla süren öksürükler
- Göğüste duyulan ıslık sesleri
- Nefes darlığı
- Geceleri uykudan kaldırma
- Kokulara karşı öksürme isteği
- Polenlere karşı öksürük
ASTIM ATAĞI BELİRTİLERİ
Alerjik astımlarda astım atağı sıklıkla yaşanabilmektedir. Bunun altında yatan en büyün neden alerjik durumlara karşı verilen tepkidir. Astım atağında havayollarında var olan iltihap daha da artarak hava yollarını iyice daraltır. Daha sonra balgam üreten hücrelerin salgısı giderek çoğalır. Oluşan yoğun balgam hava yollarını tıkayarak nöbete neden olur. Diğer bir etkense hava yollarındaki kas liflerinin kasılarak nefes almayı zorlaştırmasıdır.
ASTIM ATAĞI NEDENLERİ
- Ev tozu akarları
- Çimen, ağaç, hububat polenleri
- Küfler
- Hamam böcekleri
- Kedi, köpek, kuş gibi ev içerisinde beslenen hayvanlar
- Nezle grip gibi enfeksiyonlar
- Sigara dumanı
- Odun
- Kömür dumanı
- Tezek yakma
- Parfüm
- Saç spreyleri
- Yemek
- Boya kokuları gibi ağır kokular
- Otomobil içerisindeki kokular
- Sis ve hava kirliliği
- Psikolojik faktörler
- Egzersiz
- Aşırı rutubetli iklim
- Hava ve mevsim şartlarında değişim
- Gülme, ağlama gibi ani sık nefes alışverişini gerektiren manevralar
- Mesleki faktörler.
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