Aleksandar Kolarov İstanbul'da!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki Sırp futbolcu ile bugüne kadar yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

Ayrıntılar birazdan...