Transfer sezonunda bir türlü beklenen orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir açıklama Romanya'dan geldi. Dinamo Bükreş’in sportif direktörü, İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia’yı Galatasaray’ın elinden aldıklarını ve uçakta imza attırdıklarını açıkladı. Garcia, Manchester City’den bedelsiz ayrılmıştı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."