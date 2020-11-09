"BANA BU SORUYU SORMAYIN"

Baldwin, aileye sürekli olarak yeni bir bebeğin katılmasına çocuklarının da alıştığını söyleyerek, "Şimdi yeni kardeşlerinin ne zaman geleceğini soruyorlar. Ben de onlara 'Çocuklar, siz ve bütün dünya bana bunu sormayı bırakmalı artık' diye yanıt veriyorum" dedi.