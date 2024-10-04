Alec Baldwin'in sette kazayla katil olduğu 'Rust' filmi yıllar sonra seyirci karşısına çıkıyor

Halyna Hutchins

Filmin dünya prömiyeri sonrası için festival organizatörleri, yönetmen Joel Souza, görüntü yönetmeni Bianca Cline ve Halyna Hutchins'in mentörü Stephen Lighthill'in katılacağı bir panel düzenleyecek.

Üçlü, filmle ilgili olayları ve Halyna Hutchins'in ölümünün ardından Bianca Cline ile prodüksiyonun nasıl devam ettiğini tartışacak. Konuşmacılar ayrıca, kadınların sinematografi ve film setlerinin güvenliğindeki rolü hakkında da konuşacak.

Festival direktörü Marek Zydowicz; "Festival sırasında Halyna'nın anısını bir dakikalık saygı duruşuyla onurlandırdık ve görüntü yönetmenlerinden oluşan bir panel sette güvenliği tartıştı. Şimdi görüntü yönetmenleri ve sinema tutkunlarıyla birlikte onu bir kez daha anmak için bu özel fırsatı yakalayacağız" dedi.