Alec Baldwin'in avukatı: Savcı gündem yaratma peşinde

Alec Baldwin'in avukatı Alex Spiro ise jüriye, silahı kontrol etmenin oyuncunun işi olmadığını, bu sorumluluğun yönetmen yardımcısı Dave Halls ve silah uzmanı Hannah Gutierrez-Reed'e ait olduğunu söyledi.

Savunma avukatı, Halyna Hutchins vurulduğu anda 'Rust' ekibinin çektiği sahnenin görüntülerini anlattı. Spiro, sahne çekilirken "soğuk silah" diye bağırıldığını, bunun da kimsenin endişelenmesine gerek olmadığı, silahın boş ve zararsız olduğu anlamına geldiğini söyledi.