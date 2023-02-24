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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Alaz isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ALAZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alaz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Alaz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Alaz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ALAZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Alaz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Alev Soylu, soylu bir aileden gelen, seçkin insan. Ağaçsız, açıklık yerler. Gösteriş, haşmet.

ALAZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Alaz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alaz adını koymak caizdir.

ALAZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Alaz ismini kullanan 751 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Alaz ismini kullanan 223 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Alaz ismini kullanan 90 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Alaz ismini kullanan 106 kişi bulunmaktadır.

ALAZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Alaz adındakiler yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Sokakta bile gölge olan taraf yerine güneşli tarafı tercih edecek kişilerdir. Yüksek standartlara sahip, lüksü seven insanlardır. Sevecen, sempatik, sağduyuludurlar. Zeki insanlardır. Çabuk düşünür ve düşüncelerini hayata geçirmeyi severler.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket