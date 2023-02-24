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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Agah isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AGAH İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Agah ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Agah adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Agah isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AGAH İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Agah ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bilir, bilgili. Haberli.

AGAH ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Agah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Agah adını koymak caizdir.

AGAH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Agah ismini kullanan 1.239 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Agah ismini kullanan 265 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Agah ismini kullanan 105 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Agah ismini kullanan 73 kişi bulunmaktadır.

AGAH İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Agah olan kişiler her konuda oldukça aktiftir. Entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Yeni bilgiler ögrenmek hoşuna gider. Öğrendiklerini kullanarak sorunları çözme yetenekleri oldukça fazladır. Geleceği görebilen insanlardır. Kendilerini bazen medyum gibi bile hissederler. Özellikle parasal konularda iyi yatırımlar yapabilirler. Kendi ayaklarında durabilen, sistemli, düzenli yaşamayı seven inanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket