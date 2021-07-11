Alarmı çalan villada şoke eden görüntü!

DHA

İlçede bulunan villanın alarmı dün gece saat 23.00'te çaldı. Harekete geçen ekipler, içerden yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine villayı kontrol etti.

DHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda uyuşturucu düzenekleri tespit edilirken, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adreste bulunan Ş.K. ve D.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan işlem yapılan şüphelilerin işlemleri sürüyor.