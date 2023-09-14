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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KAP'a bildirdi: Alarko'dan tohum hamlesi - İş-Yaşam Haberleri

        Alarko'dan tohum hamlesi

        Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alarko Tarım'ın tohum üreticisi Genseed firmasının yüzde 80'ini 3.7 milyon dolara satın almak üzere sözleşme imzaladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 08:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:13
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        Alarko'dan tohum hamlesi
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        Alarko Holding iştiraki Alarko Tarım tohum üreticisi Genseed'in yüzde 80'ini almak üzere hisse devir sözleşmesi imzaladı.

        Alarko Holding'den KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; ana faaliyet konusu tohum ıslahı ve üretimi olan Genseed Tohum Islah ve Üretim Anonim Şirketi'nin toplam sermayenin %80'ine denk gelen 80.000,00 TL nominal değerli 80.000 adet hissesinin belirlenen kapanış şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla 3.720.241,05 USD karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasını öngören bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır.

        Hisse devir sözleşmesi uyarınca, belirlenen hisse devir bedeli kapanış tarihinde birtakım düzeltmelere tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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