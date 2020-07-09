ŞANSAL BÜYÜKA
Koca Galatasaray takımı bu. Ne kadar eksik olursan ol, ilk yarı tek kale oynuyorsun, tek pozisyon bulamıyorsun. Bu da yetmiyor, 3 dakikada 2 gol yiyorsun, insaf. 35. dakikada Galatasaray lehine penaltı tartışması yaratan önemli bir pozisyon var. Ne VAR çağırdı, ne hakem gitme zahmetine katlandı. Bu sezon VAR kararları “adamına-takımına“ göre veriliyor. Belli ki bu sezon Galatasaray liste dışı.
Galatasaraylıların gözünde Belhanda “kara listede“ ama Alanya maçında futbol adına hangi kalite varsa hepsi Belhanda‘dan geldi. Maç, uzatması ile birlikte 95 dakika oynandı. 95 dakikanın 90 dakikasını Galatasaray oynadı.
5 dakikasını Alanya. Galatasaray doksan dakikada “delik kova“ ile değirmene su taşır gibiydi. Değirmene geldiğinde kovada tek damla su bile yoktu. Boşuna çırpınıp, yorulup durdu. Galatasaraylılara “enseyi karatmayın, Şampiyonlar Ligi için halen umut var“ diyeceğim ama bu futbola, bu sonuçlara isyan kaçınılmaz...
ERMAN TOROĞLU
Diğer takımlar Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gitsin diye her şeyi yaptılar. Ama sarı-kırmızılılarda o güç yok. Biraz gaza basayım, üst sıralarda yer bulurum diye düşünmüyorlar. Çünkü gücü yok.
Dünkü maçta topla fazla oynayan takım Galatasaray olmuştur herhalde istatistiklere göre. Ben Hatice'ye bakmam, neticeye bakarım! Tabela kaç kaç, 4-1. İstersen sabaha kadar pas yap. O topu rakip kalenin çizgisinden içeri geçiremiyorsan hikayesin.
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