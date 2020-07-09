ŞANSAL BÜYÜKA

Koca Galatasaray takımı bu. Ne kadar eksik olursan ol, ilk yarı tek kale oynuyorsun, tek pozisyon bulamıyorsun. Bu da yetmiyor, 3 dakikada 2 gol yiyorsun, insaf. 35. dakikada Galatasaray lehine penaltı tartışması yaratan önemli bir pozisyon var. Ne VAR çağırdı, ne hakem gitme zahmetine katlandı. Bu sezon VAR kararları “adamına-takımına“ göre veriliyor. Belli ki bu sezon Galatasaray liste dışı.