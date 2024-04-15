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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor - Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Alanyaspor - Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU)

        Lider Galatasaray, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor... 32. haftada Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek üst üste 13. galibiyetine imza attı. Cimbom'a üç puanı getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Icardi kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 87'ye yükseltip, Fenerbahçe'nin iki puan önünde liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:59
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        Dört dörtlük Cimbom!
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        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 32. haftada Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, son haftaların formda ekibi Alanyaspor karşısında özellikle ilk yarısında oldukça zorlandığı mücadeleden ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 galip ayrıldı.

        Cimbom'a üç puanı getiren golleri 56 ve 72. dakikada Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ile 83. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

        ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET!

        Galatasaray, bu sonuçla ligde üst üste 13. galibiyetini alırken, ligdeki yenilmezlik serisini de 20 maça çıkardı.

        Puanını 87'ye yükselten Aslan, son 6 haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde girdi.

        Ligde 7 maç sonra mağlup olan Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

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        FATİH TEKKE VE LEROY FER KIZARDI!

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 18. dakikada yaşanan pozisyon sonrası yardımcı hakeme 'ofsayt' tepkisinde bulundu. Kendisi için belirlenen alanın dışına çıkarak yardımcı hakeme doğru yönelen Fatih Tekke, maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

        64. dakikada ise Alanyasporlu Leroy Fer, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarısını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.lle karşılık verdi.

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