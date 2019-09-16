Öncelikle Bakesetas transferi için Alanyaspor yönetimini kutlarım. Ligimiz çok iyi bir oyuncu kazanmış.

Öte yandan, geçen sezon da Malatya'da gördüğümüz gibi sezona iyi başlayan sonraki dönemde düşse de bilhassa ilk yarıda iyi puan toplayan Erol Bulut'un Alanyaspor'u da maça iyi hazırlamış. Fenerbahçe'nin geriden oyun kurarak başlamasını engellemek adına önde baskı ile oyuna girdiler.

Fenerbahçe ise dikkatli ve az hata ile oynamaya çalışan bir görüntüdeydi. Bu tip takımlara karşı Emre'nin uzun diyagonal paslarla oyunu açma silahı da yoktu. Dolayısıyla geriye dripling kalıyordu ki bu anlamda Garry'nin top taşımaları önemliydi. Dikkatli ama temposuz oynamaya çalışan takım risk almadan pozisyon üretmeye çabaladı. Bu dönemde Alanya pozisyon bulamadı.

Fenerbahçe de Deniz Türüç ve Kruse de etkisiz olunca iş bireysel beceriye kaldı. Nitekim Garry'nin başlattığı akında Tolga skoru getirdi. Devreyi 1-0 bitirmek önemliydi ama acemilik zincirleri başladı.

Altay'ın üçüncü kez elinden kaçırdığı topta gol yenildi. Golde Zanka ile ortak hata olsa da hatanın büyüğü Altay'ındı. 1-0 girmekle 1-1 girmek arasında fark var.

İkinci yarıya başladığında Jailson'un inanılmaz hatası ile 2. gol gelince, zaten iyi gününde olmayan takım bozuldu.

Sonra "yetmez" dercesine Ozan da bir hata yaptı, Zanka'nın da yine hatalar zincirine eklenmesi ile 3. gol geldi. Alanya pozisyon bulamadan 3 gol attı.

Tamamı bireysel hatalardan. Bu kadar çok hata yaparsanız kazanmanız imkansız.

Ayrıca Alper - Ferdi ikilisinin girmesi de takımı daha da geriye attı. Herkes Ferdi'nin 'büyük oyuncu' olduğunu düşünüyor ama bu genç yetenek bu ligde oynayacak sertlik ve fizikte değil. Bunu kabul etmek lazım.

Gelelim artık cidden konuşulması gereken konulara.

Bir transfer döneminde bir sol bek alınamamasının sancıları sürüyor. Bugün bir sol bek olsa, Dirar sağ beke geçer, Ozan orta göbek alternatiflerden biri olurdu. Ersun Hoca'nın artık özellikle geriye düşülen maçlarda olmak üzere Ferdi'yi almaması gerektiğini düşünüyorum.

Alper'i Garry'nin alternatifi dışında kullanmaması gerektiğini düşünüyorum.

Jailson'un stoperde oynatılma ısrarını anlıyorum ama 4 haftada 2 kez gole neden olunması da düşündürücü. Ha keza milli arada oynanan Bursa hazırlık maçında da Serdar Aziz hata yapmıştı.

Zanka'nın vasat bir adam olduğu biliniyordu.

Sanırım Rami-Gustavo ya da Rami-Jailson tandemine doğru gidilecektir.

Öte yandan hocanın en önemli problemi bence Kruse'nin hala tam olarak takıma yardımcı olmaması. Bu değerli ve kariyerli oyuncu takımı savunmada eksik bırakıyor ama hücumda da etkisiz olunca hiç çekilmiyor. Kruse bu kadar etkisiz kalacaksa kesilmeli.

Son olarak sezon başında "Altay çok iyi kaleci olacak ama inşallah 'kaleci transferi şart' dedirtmez" demiştim. Fenerbahçe devre arasında bir kaleci almayacaksa ki alması zor, o zaman tekrar ediyorum kaleci departmanının değişmesi ve çok üst düzey bir kaleci antrenörü alınmasının şart olduğunu düşünüyorum.

Haftaya Isla - Moses ve Emre'nin dönüşüyle biraz daha alternatifli kadro olur. Ancak Altay - Jailson ve Zanka konusuna iyice bir eğilmek lazım. Bu mağlubiyet önemli bir virajda geldi. Bu viraj 3 puanla dönülebilse haftaya Ankaragücü'ne karşı alınabilecek olası 3 puanla Galatasaray maçı öncesi büyük moral olurdu.

Şimdi Galatasaray deplasmanı çok daha önemli bir hale geldi. Ersun Yanal ve takımı için Ankaragücü ve Galatasaray maçları belirleyici maçlar haline geldi.