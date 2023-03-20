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Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti ve lider Galatasaray'la arasındaki ouan farkını 1 maç eksiğiyle 6 puana düşürdü. Spor yazarları ise Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirdi. İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları...

Giriş: 20.03.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe, daha önce Avrupa’daki her kritik dönemeç sonrasında olduğu gibi dün de yalpaladı: Austria Wien’i geçip gruplara kaldıklarında ligde Konya’ya yenilmişlerdi. Grup maçları bittikten sonraki motivasyon kaybı sürecinde de Giresun’a mağlup olmuşlardı. Tansiyonu yüksek Sevilla eşleşmesi sonrası gelen Alanya deplasmanında da tutuktular. Ancak Osayi-Samuel, Zajc ve Emre’nin girişiyle vitesin bir kademe artması yetti kazanmalarına.

  • Ömer Üründül (Sabah): Jesus gerçekten çok ilginç bir teknik direktör. Adeta 'Benim genel bir kadro ve taktik felsefem yok. O günkü şartlarda istediğim takım tertibini sahaya sürerim. Zaten kimse de önceden hangi takımı çıkaracağımı bilemez!' diyor.

  • İlk yarı 1 mecburi değişiklik yapmışken ikinci devreye 3 değişiklik daha yaparak başladı. Çok da gerekliydi. Ama bu değişiklik, 'İlk 11'de yaptığım büyük hatayı anladım' demek. Bakalım Jesus, bu son örnekten sonra artık daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?

  • Erman Özgür (Fanatik): Fenerbahçe'de Jesus'un kadro seçimleri, yine etkisiz elemanların çok olduğu, uyumsuz bir oyun çıkardı ortaya. Üstüne Koulouris'in erken golü gelince iyi kapanan Alanya'ya pozisyon bulmakta bile zorlandı Fenerbahçe. Valencia'nın 2 denemesine rağmen gol çıkaramayan, tempoyu artıramayan, kapanan savunmaları açabilmek için topu kenarlara taşıyamayan, oyuna rakibin dengesini bozabilmek adına geriden oyuncu çıkaramayan ve duran toplarda etkisiz kalan Fenerbahçe ilk yarıyı resmen çöpe attı.

  • Jesus 2. yarıya yaptığı hatadan dönüp, etkisiz elemanların bir kısmından vazgeçerek Emre Mor, Zajc ve King ile başladı. Emre Mor'un hareketlendirdiği kanattan Samuel'in bindirmesi penaltıyı getirdi, Valencia hata yapmadı. Son bölüm Fenerbahçe'nin risk alışı ile 2 takım için de fırsatlar getirdi. Ancak bu oyun, üretkenlik konusunda bir kalite olarak bir şey fark ettirmedi. Bu kaliteyi sağlayacak Arda Güler'i düşünmeyen ve kırmızı kartla tribüne giden Jesus yine hayal kırıklığı yarattı.

  • Yine de yılmayan, her kritik anda sahneye çıkmayı alışkanlık haline getiren Valencia bir kez daha pes etmedi. Pozisyonlara girdi ve son anlarda penaltıyı kazandırdı. 85'te de golü atarak takımını şampiyonluk yarışına tekrar bağlayan galibiyeti ilan etti. Oyun 'bu takımdan şampiyon çıkmaz' dedirtse de tabela Fenerbahçe'den yanaydı. Emre 90+2'de güzel golle noktayı koydu ve 'ben bu takımda oynarım' dedi. Bana göre Sarı- Lacivertliler biraz da Jesus'un yanlış seçimlerine rağmen kazandı.

  • Gürcan Bilgiç (Sabah): Galatasaray'ın yenildiği bir haftada sadece matematiği değil, camia sinerjisini de etkileyecek bir galibiyet aldılar. Uzun süre sonra Jesus'un her hamlesinin oyunun şeklini değiştirdiği, skoru etkilediğini de gördük. Emre Mor'un Valencia'yı kaleciyle karşı karşıya bırakması, Osayi'nin aldığı penaltı, Zajc'ın orta sahaya getirdiği enerji ile tempo arttı.

     

  • Bu maçın Fenerbahçe adına başka mesajları da var. Geriden gelip kazanırken, büyük takım refleksini de ortaya koydular. Sevilla eşleşmesi iyi bitmedi ama takımın özgüvenini çok yukarı taşımış. Artık kırılma anlarını oynamayı öğrendiler.

  • Serdar Ali Çelikler (Habertürk): Bir takımın sezonun devamı için en kritik maçlardan birinde Gustavo - İrfan - Rossi gibi tartışmalı isimlerle maça başlamak zaten başlı başına sorunken takımın hırssız ve uyuşuk bir biçimde sahada yer alması kabul edilemez. Biz JJ'yi aktif-akışkan-önde baskılı futbol oynattığı için övdük ve "vasatizm gömleğini yırttı" dedik. Benden sana senden bizim oğlana futbolunu oynatacak bir sürü vasat hoca var. JJ'ye 7 milyon Euro vermeye gerek yok. Vasatlaşacaksa kalmasına da gerek yok. Misal, Ersun Yanal da maşallah Sevilla'dan iyi örnek almış takımına "yatın kalkmayın"ı iyi ezberletmiş. Bu kadar antifutbol Yanal'ın bu zamana kadarki imajının tamamen tersi.

  • "Yere yatın ve kalkmayın" hocası haline gelen Ersun Yanal'ın Alanya'sına karşı, JJ 2. yarıya aktif oyuncuları tercih etti. Statik İrfan'dan hareketli Emre Mor'a ve statik Pedro yerine yine hareketli King'i aldı. Zajc da ekstra hücum gücü olarak sahaya girdi. Nitekim pozisyonlar da bulundu. Osayi'nin ilk ceza alanı dalışına Mete Kalkavan'ın ve VAR'ın bile iptal edemeyeceği bir penaltı oluştu. Enner beraberliği getirdi. Sonra Kalkavan, Ferdi'ye yapılan yüzde yüz faulü çalmadı. Yine bir şey olmamasına karşın yerde yatan Alanyalı var diye atağı kesmeyen, Ferdi'ye vurmak üzere olan Candeias'ın atılmasına kıyamayacak olan Mete Kalkavan haklı olarak itiraz eden JJ'yi attı. Klasik olarak Rossi ve King'in "pozisyonu değil taraftarı bitiren" vuruşları geldi.

  • Jayden - King durup dururken sakatlandı. Batshu kasık sakatlığı yaşadı. Enner de hafta içi sorun yaşamıştı. Bu sakatlık durumunun da sağlıklı bir biçimde açıklanması gerek. 2'si mecburi 3'ü de yanlış 11'i düzeltme maksatlı değişiklikler olunca Arda Güler'e süre kalmadı. 83'te Mete'nin kadrine uğrayacak penaltı bu kez Rossi'nin temiz golünü iptal eden VAR'dakiler tarafından verildi. Penaltıyı veren Kalkavan, penaltıyı yaptıran Furkan'a 2. sarıyı vermedi. Bunun yerine yardımcı hoca Deus'a sarı verdi. Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra ne hikmetse Alanyalılar hiç yere yatmadı!! Emre Mor bayramdan bayrama yaptığı gibi gol attı. Fenerbahçe, hakemleri de Mete Kalkavan'ı da çağdışı futbol oynatan Ersun Yanal'ı da yenmeyi bildi. Ama her zaman yenemez. Bu işin çaresi belli. Şaibelerle dolu ligde devam etmemeyi ciddi ciddi düşünmek. JJ de artık bir daha vasat vasat planlar yapmayacak. Zaten şaibelerle dolu ligde bir de kendinizin hata yapma lüksü yok.

  • Ercan Güven (Milliyet): Ersun Yanal, gelecek sezonlarda Fenerbahçe’ye dönme şansını tamamen kaybettiren bir negatif futbola ikna etmişti takımını. Ailecek topun arkasına geçtiler ve çok düşük pas isabeti yüzdeleri ile kontra bile yapamadılar.

  • Ferdi için penaltı isteyen Jesus kenarda biraz aşırı hareketler yapınca kırmızı kartla tribüne çıktı. Hakem Portekizce mi biliyordu ne? İtiraz hareketlerini küfürle mi süslemişti yoksa? Başka türlü kırmızı kart niye? Derbiye hocasız çıkacak Fenerbahçe! Hayalet gibi başladığı deplasmanı hayalindeki skorla tamamladı sonuç olarak.

  • Ahmet Çakar (Sabah): Mete Kalkavan kariyerinin en kötü maçlarından birini yönetti. Osayi'nin 20. dakikada rakibinin kaval kemiğine basması tartışmasız bir kırmızı kart. Mete elini arka cebine götürdü, 3-5 saniye düşündü ama atamadı. VAR da müdahale etmeyince Osayi haksız bir şekilde sahada kaldı. Bu dakikadan sonra Mete tam dağıldı. 

  • Furkan'a göstermesi gereken sarıyı göstermedi. Gösterseydi daha sonra aldığı sarı ile oyundan atılacaktı. Devre biterken Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt diye iptal edildi. Yayıncı kuruluş birtakım çizgiler gösterdi ama hiçbir şey şeffaf ve berrak değil. 2. yarıda verilen 2 penaltıda da kararlar doğru.

  • İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Sevilla maçı sonrası takımı gibi yorulmuş. Sahaya çıkardığı ilk 11’in ne kadar yanlış olduğunu geç de olsa fark etti. İkinci yarı başlarken yaptığı 3 değişiklik galibiyeti getirdi. İrfan Can, Arao ve Pedro’yu oyundan alan Jesus, Emre Mor, King ve Zajc’a formayı verdi. İyi ki, öyle yaptı. İkinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe izlemiş olduk.

  • İlker Yağcıoğlu (Takvim): Jesus 45 dakika sona erdiğinde 3 oyuncu birden değiştirerek bir anlamda başlangıç 11'inin yanlış olduğunu kabul etti. 2. yarıda biraz daha önde oynayan, rakibi biraz daha fazla hata yapmaya zorlayan daha önemlisi biraz daha fazla isteyen bir Fenerbahçe vardı sahada. 2. yarıda İsmail'in Osayi'nin ve Valencia'nın çabalarını beğendim. 3 puan Fenerbahçe için gecenin en güzel tarafıydı. Ama futbol için aynı şeyleri söylemek zor. Beşiktaş derbisinde bundan fazlası gerekli.

  • Oktay Derelioğlu (Takvim): Birçok futbolcusu sakatlanan Fenerbahçe'ye en iyi gelecek ara bu olacak. Birçok futbolcu sakatlıktan kurtulacak, ayrıca Beşiktaş derbisi öncesi takım oldukça moralli olacak. Galatasaray'ın Konya'da mağlup olması, Fenerbahçe'nin 1-0'dan gelip kazanması, önümüzdeki haftalar için heyecanın yükseleceğine işaret. Sevilla'ya elenmek nasıl Jorge Jesus'a yazıyorsa, dün geceki galibiyet de Portekizli çalıştırıcıya yazar.

  • Erman Toroğlu (Fotomaç): Mete Kalkavan iyi çocuk, hoş çocuk ama hakem değil. Hala maç veriyorsun. Ben yıllardır söylüyorum. Adam FIFA oldu. FIFA sen bize yaramazsın diye geri gönderdi. Hakem kuralla olmaz. Hakem doğulur. Elini arka cebine at, göğsüne at. Hangi kartı vereceğin belli değil. Sahaya çıkarken en son duanı edersin çıkarsın. Saatinin yeri, sarı kartın yeri, kırmızı kartın yeri bellidir.

  • Fenerbahçe, Enner Valencia'nın sırtına binmiş gidiyor. Adama da gerçekten günah. Ne kadar daha götürecek bu adam sizi. Her şeyi o yapıyor. O yaparsa oluyor. Böyle oynayınca 25 tane golü de atıyorsun tabii ki.

  • Faik Çetiner (Fanatik): Fenerbahçe’yi geçmişte şampiyon yapmış Ersun Yanal ile Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya çalışan Jesus’u karşı karşıya getiren maç her yönüyle ilginçti. Sürprizlerin adamı Jesus 2,5 aydır forma giymeyen Gustavo’yu (Yenilen ilk golde ofsaytı bozdu) stopere yerleştirmiş, İsmail Yüksek’in yanına Arao’yu koymuş, King’in yerine de Pedro’ya şans vermişti. Arda Güler de yine kulübeye dönmüştü. Maç başladı, ilk 5 dakika dolmadan Alanyaspor, VAR’ın okeyi ile bir gol kazandı. Çıplak gözle biz pozisyonu, “ofsayt” görmüştük. Golden 10 dakika sonra Oosterwolde durduğu yerde sakatlandı, Osayi girdi. Alanyaspor golden sonra topu Fenerbahçe’ye verip Sevilla takımı rolüne büründü. Topu alan Fenerbahçe sürekli yan pas yaparak, hücum denedi başarılı olamadı. Çünkü sahada ne Arao ne Rossi, ne Osayi ne de Pedro vardı.

  • İsmail, Ferdi ve Valencia’da çırpınıp duruyorlardı. Bu arada Rossi bir gol attı, VAR “Ofsayt” dedi. Biz ofsaytın o’sunu bile göremezken... Oyunu dikine oynayan ayaklar kulübede olunca devre Fenerbahçe adına sıkıntılı bitti. Jesus bu defa hamle için beklemedi. Değişiklikler Fenerbahçe’ye hareket ve pozisyon zenginliği getirdi. Fenerbahçe’nin baskısı sonrasında Osayi penaltı kazandırdı, Valencia noktayı koydu. Futbolu sadece defans yapmak sanan ve ikinci golü düşünmeyen ev sahibi sonunda avantajlı başladığı maçı kaybetti. Şimdi Jesus’a sormak lazım, sonradan girenleri, baştan oynatsan da, Sarı-Lacivertli taraftarlara her maç ızdırap yaşatmasan olmaz mı?

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