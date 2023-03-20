Faik Çetiner (Fanatik): Fenerbahçe’yi geçmişte şampiyon yapmış Ersun Yanal ile Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya çalışan Jesus’u karşı karşıya getiren maç her yönüyle ilginçti. Sürprizlerin adamı Jesus 2,5 aydır forma giymeyen Gustavo’yu (Yenilen ilk golde ofsaytı bozdu) stopere yerleştirmiş, İsmail Yüksek’in yanına Arao’yu koymuş, King’in yerine de Pedro’ya şans vermişti. Arda Güler de yine kulübeye dönmüştü. Maç başladı, ilk 5 dakika dolmadan Alanyaspor, VAR’ın okeyi ile bir gol kazandı. Çıplak gözle biz pozisyonu, “ofsayt” görmüştük. Golden 10 dakika sonra Oosterwolde durduğu yerde sakatlandı, Osayi girdi. Alanyaspor golden sonra topu Fenerbahçe’ye verip Sevilla takımı rolüne büründü. Topu alan Fenerbahçe sürekli yan pas yaparak, hücum denedi başarılı olamadı. Çünkü sahada ne Arao ne Rossi, ne Osayi ne de Pedro vardı.