"Yere yatın ve kalkmayın" hocası haline gelen Ersun Yanal'ın Alanya'sına karşı, JJ 2. yarıya aktif oyuncuları tercih etti. Statik İrfan'dan hareketli Emre Mor'a ve statik Pedro yerine yine hareketli King'i aldı. Zajc da ekstra hücum gücü olarak sahaya girdi. Nitekim pozisyonlar da bulundu. Osayi'nin ilk ceza alanı dalışına Mete Kalkavan'ın ve VAR'ın bile iptal edemeyeceği bir penaltı oluştu. Enner beraberliği getirdi. Sonra Kalkavan, Ferdi'ye yapılan yüzde yüz faulü çalmadı. Yine bir şey olmamasına karşın yerde yatan Alanyalı var diye atağı kesmeyen, Ferdi'ye vurmak üzere olan Candeias'ın atılmasına kıyamayacak olan Mete Kalkavan haklı olarak itiraz eden JJ'yi attı. Klasik olarak Rossi ve King'in "pozisyonu değil taraftarı bitiren" vuruşları geldi.