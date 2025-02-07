Alanyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de oynadığı 21 maçta 16 galibiyet 3 beraberlik, 2 mağlübiyet alan sarı lacivertliler, 51 puanla 2. sırada yer aldı. 7'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alan Alanyaspor ise 28 puanla 9. basamakta bulundu. Peki, Alanyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 1
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı- lacivertliler zorlu deplasmanda kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip ise Fenerbahçe karşısında puan ve puanlar çıkararak sürpriz sonuç kovalıyor. İşte Alanyaspor- Fenerbahçe maçı öncesi tüm bilinmesi gerekenler...
- 2
ALANYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor- Fenerbahçe maçı 9 Şubat Pazar günü 16.00'da oynanacak.
- 3
ALANYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
GAİN Park'ta oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
TALİSCA OYNAYACAK MI?
Erzurum ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11'de olan Brezilya'lı yıldız Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.
Pazar günü oynanacak kritik Alanya deplasmanında Mourinho'nun Talisca'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
- 5
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Talisca, Cenk Tosun, Dzeko
- 6
FENERBAHÇE'DE ALANYASPOR MESAİSİ
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün antrenmanı salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
-
- 7
EN NESYRİ CEZALI!
Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.