28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
SON 2 HAFTADA 1 PUAN
Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.
SON 4 DEPLASMANDA 1 GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4 maçta sadece bir kez kazanabildi.
Çaykur Rizespor'a üstünlük kuran Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1, Göztepe'ye 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
6 OYUNCU SINIRDA
Kritik haftalara giren Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.
LJAJIC HAZIR
Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayabilecek duruma geldi.
Sakatlıkları nedeniyle hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou'da sıkıntı bulunmuyor.
Henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz'ün ise karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
ALANYASPOR'A YENİLMEDİ
Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.
İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6'sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.
Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.
2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Kritik karşılaşma öncesi, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri şöyle:
ALANYASPOR
Marafona
Baiano
Welinton
Caulker
Tzavellas
Ceyhun
Siopis
Efecan
Bakasetas
Fernandes
Cisse
BEŞİKTAŞ
Karius
Gökhan
Vida
Ruiz
Caner
Atiba
Elneny
Lens
Boateng
N'Koudou
Burak Yılmaz
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