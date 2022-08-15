Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları, Alanyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

15.08.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • ERMAN TOROĞLU

    Bu kadar fazla mahkum oynarsan kendi kalene de gol atarsın, penaltı da yaparsın. Defans geri gide gide kalecinin önüne geldi. Ersin bile bir ara yere yattı ki "Takımım dinlensin" dedi. Hakem nasıldı derseniz; kötü değildi, çok kötüydü... Bazı yerde kart kullandı, bazı yerde aynı pozisyonda kart kullanmadı. Rahat havalarda maç idare edeyim diyor, pozisyonlara uzak kalıyor. Aslında rahat değil ama o havalarda geziyor.

  • AHMET ÇAKAR

    Hakem Yasin Kol çok kötü maç yönetti. Verdiği ve vermediği kartlarla acemi bir görüntü sergiledi. Kırmızı kartla oyundan attığı Emrecan'a verdiği ilk sarı kart kesinlikle yanlış. Tayfur'un ikinci sarıdan oyundan atılması gerekiyordu. Yine ilk yarıda Weghorst gole giderken Alanya defansı tarafından durduruldu, Alanyalı oyuncuyu atması gerekirken faulü ters veren Kol, üstüne Weghorst'a sarı kart gösterdi. Torpilli bir hakem olduğu belli. Yazık.

  • GÜNTEKİN ONAY

    Valerien İsmael’in hesaplayamadığı bir başka faktör de skorun erkenden dengeye gelmesi olasılığıydı. Ayrıca neden topu rakip yarı alana taşıyabilecek ve savunma arkasına koşu yapacak bir Jackson Muleka hamlesi yapılmadı onu da anlayamadık. Dünyada sadece 10 kişi kalan kendi takımıymış gibi erkenden 3 değişiklik yapıp tüm kurguyu değiştiren Valerien İsmael, aldığı maçı elleriyle hediye etti.

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    2. devre başlamadan Valerien İsmael'den ilginç hamleler geldi. Salih, N'Koudou ve Ghezzal'ı çıkardı. Şimdi maç berabere bitince genel eleştiriler İsmael üzerinde yoğunlaşacak. Ama ben bunu doğru ve cesur bir hamle olarak gördüm. Hava çok sıcak ve nemliydi. 

  • Bir kişi eksiksin, Ghezzal ve N'Koudou'nun fiziksel durumları yeterli değil, Salih de çok yorulmuştu. 2. yarıya atak başlayan, organize gelen Alanya'da yine sahneye Farioli çıktı. Aynı anda dört oyuncu birden değiştirdi, sonra takım çorbaya döndü. Ama şans önemli faktör. Beşiktaş pozisyon vermezken gereksiz sebep olunan penaltı ve de Saiss'in kendi kalesine attığı jeneriklik gol sebebiyle maç berabere bitti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.