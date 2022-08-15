ERMAN TOROĞLU

Bu kadar fazla mahkum oynarsan kendi kalene de gol atarsın, penaltı da yaparsın. Defans geri gide gide kalecinin önüne geldi. Ersin bile bir ara yere yattı ki "Takımım dinlensin" dedi. Hakem nasıldı derseniz; kötü değildi, çok kötüydü... Bazı yerde kart kullandı, bazı yerde aynı pozisyonda kart kullanmadı. Rahat havalarda maç idare edeyim diyor, pozisyonlara uzak kalıyor. Aslında rahat değil ama o havalarda geziyor.