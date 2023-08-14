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        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 2 - RAMS Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Alanyaspor: 2 - RAMS Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 23:22
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        Alanyaspor, Başakşehir'i devirdi!
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        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

        Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-0 kazandı.

        Maçın 31. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol faul gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 45+4'te sahneye çıkan Joao Novais, Alanya ekibini öne geçiren golü kaydetti.

        İkinci yarıda RAMS Başakşehir'den Figuereido ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+6'da sahneye çıkan Carlos Eduardo'nun golüyle mücadele 2-0'lık skorla sonuçlandı.

        Bu sonuçla Alanyaspor sezona üç puanla başlarken Başakşehir ise puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.

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