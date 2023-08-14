Alanyaspor: 2 - RAMS Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-0 kazandı.
Maçın 31. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol faul gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken 45+4'te sahneye çıkan Joao Novais, Alanya ekibini öne geçiren golü kaydetti.
İkinci yarıda RAMS Başakşehir'den Figuereido ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+6'da sahneye çıkan Carlos Eduardo'nun golüyle mücadele 2-0'lık skorla sonuçlandı.
Bu sonuçla Alanyaspor sezona üç puanla başlarken Başakşehir ise puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.