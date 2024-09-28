Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Göztepe
        GÖZ
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Trabzonspor
        TS
        5
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Nicolas Janvier'in golüyle galip gelen Alanyaspor, puanını 9'a yükseltti. Çaykur Rizespor ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor tek golle kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 33. dakikada Nicolas Janvier attı.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 9'a yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz temsilcisi, Galatasaray'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        18’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gerçekleşen atağında Hadergjonaj’ın ortaladığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Cordova’nın vuruşunda top kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.

        29’uncu Çaykur Rizespor’da Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunu Lima kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

        33’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Janvier'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        55’inci dakikada Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutu az farkla dışarı çıktı.

        63’üncü dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, rakiplerini geçerek şut çekti. Savunmadan seken dönen topu kaleci Grbic kontrol etti.

        72’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Ghezzal’in ortasında topla bulaşan Emrecan Bulut’un şutunda top kaleci Ertuğrul'un kontrolünde dışarı çıktı.

        Mücadelede 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

        STAT: Alanya Oba

        HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 88 Buluthan Bulut), Janvier (Dk. 69 Efecan Karaca), Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 16 Cordova)

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 66 Halil Pehlivan), Papanikolaou (Dk. 66 Ghezzal), Hadziahmetovic (Dk. 82 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 58 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 66 Jurecka), Olawoyin, Sowe

        GOL: Dk. 33 Janvier (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Augusto, Yusuf Özdemir, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor), Taha Şahin, Halil Pehlivan, Ghezzal (Çaykur Rizespor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        G.Saray'a Paşa engeli!
        G.Saray'a Paşa engeli!
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa