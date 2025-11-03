Alanyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 03.11.2025 - 22:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 22:00
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 14 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 18 puana ulaştı.
Ligin 12. haftasında Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ