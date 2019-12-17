İHA

Antalya'daki Alanya Kalesi'nde geçtiğimiz aylarda akılalmaz bir skandal yaşandı. Kaleye bitik evi olan Avusturyalı Walter Godina'nın, evin duvarlarıyla bitişik bazı surları yıktığı ve bir de pencere açtığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede tarihi M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan surların, Godina'nın üzerinde izinsiz yaptırdığı korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar nedeniyle zarar gördüğü ortaya çıktı. Godina'nın, pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı ve surların altını da delerek atık sularını da oradan tahliyesini sağladığı belirtildi. 2 bin yıllık surların yıkımına neden olan Godina'nın hakkında Alanya Müze Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.

EVİ KAMULAŞTIRILACAK

İHA'nın haberine göre, suç duyurusunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebiyle Kıymet Takdir Komisyonu'nda oluşturulan teknik ekip de, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kamulaştırma kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandı. Verilen kararda ise Birinci Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescilli, Koruma Amaçlı İmar Planı'nda da bulunan Alanya Kalesi surlarının Ehdemek bölümündeki özel mülkiyetteki tescilli Godina'ya ait evin, sur duvarlarının içindeki parsel olduğu belirtildi.







727 BİN TL'LİK DEĞER BİÇİLDİ

Alınan kararlar kapsamında oluşturulan Değer Tespit Komisyonu da kamulaştırma bedeliyle ilgili teknik çalışmalarını tamamladı. Bu çalışma neticesinde 132 metrekarelik ev ve alanıyla ilgili Alanya Müze Müdürlüğü'nün emsal satışlarının yanı sıra Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Alanya Tapu Müdürlüğü, bölgedeki emlakçılar ve emlak vergisi matrahı üzerinden fiyat belirlendi. Ev ve arsa için toplam 727 bin 351 TL kamulaştırma bedeli biçildi.