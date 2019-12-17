17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'daki Alanya Kalesi'nde geçtiğimiz aylarda akılalmaz bir skandal yaşandı. Kaleye bitik evi olan Avusturyalı Walter Godina'nın, evin duvarlarıyla bitişik bazı surları yıktığı ve bir de pencere açtığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede tarihi M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan surların, Godina'nın üzerinde izinsiz yaptırdığı korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar nedeniyle zarar gördüğü ortaya çıktı. Godina'nın, pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı ve surların altını da delerek atık sularını da oradan tahliyesini sağladığı belirtildi. 2 bin yıllık surların yıkımına neden olan Godina'nın hakkında Alanya Müze Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.
EVİ KAMULAŞTIRILACAK
İHA'nın haberine göre, suç duyurusunun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebiyle Kıymet Takdir Komisyonu'nda oluşturulan teknik ekip de, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kamulaştırma kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandı. Verilen kararda ise Birinci Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescilli, Koruma Amaçlı İmar Planı'nda da bulunan Alanya Kalesi surlarının Ehdemek bölümündeki özel mülkiyetteki tescilli Godina'ya ait evin, sur duvarlarının içindeki parsel olduğu belirtildi.
727 BİN TL'LİK DEĞER BİÇİLDİ
Alınan kararlar kapsamında oluşturulan Değer Tespit Komisyonu da kamulaştırma bedeliyle ilgili teknik çalışmalarını tamamladı. Bu çalışma neticesinde 132 metrekarelik ev ve alanıyla ilgili Alanya Müze Müdürlüğü'nün emsal satışlarının yanı sıra Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Alanya Tapu Müdürlüğü, bölgedeki emlakçılar ve emlak vergisi matrahı üzerinden fiyat belirlendi. Ev ve arsa için toplam 727 bin 351 TL kamulaştırma bedeli biçildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!