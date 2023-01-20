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Alanya'da evlat dehşeti! Bıçaklanan anneyi, sığındığı markette polis kurtardı

Alanya'da tartıştığı oğlu tarafından karnından bıçaklanan kadın, yaralı halde markete sığındı. Annesini markette de bıçaklamak isteyen şüpheliyi, o sırada markette bulunan izinli bir polis memuru etkisiz hale getirdi. Zanlı gözaltına alınırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Giriş: 20.01.2023 - 00:42 | Güncelleme: ABONE OL
Alanya'da evlat dehşeti! Bıçaklanan anneyi, sığındığı markette polis kurtardı
Oğlu tarafından bıçaklanan anneyi, sığındığı markette polis kurtardı!
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AA

Antalya’nın Alanya ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen anne, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güllerpınarı Mahallesi Büyük Otel Sokak'taki bir dairede Ü.T, tartıştığı oğlu 25 yaşındaki İ.T. tarafından karnından bıçaklandı.

OĞLUNDAN KAÇIP MARKETE SIĞINDI, POLİS KURTARDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yaralı halde evden çıkarak kaçmaya çalışan kadını, oğlu bıçakla kovaladı. AA'nın haberine göre; aynı sokaktaki bir markete sığınan annesini tekrar bıçaklamak isteyen İ.T'ye o sırada markette bulunan izinli bir polis memuru müdahale etti.

Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Karnından 2 bıçak darbesi alan kadın, 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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