Oğlu tarafından bıçaklanan anneyi, sığındığı markette polis kurtardı!

Alınan bilgiye göre, Güllerpınarı Mahallesi Büyük Otel Sokak'taki bir dairede Ü.T, tartıştığı oğlu 25 yaşındaki İ.T. tarafından karnından bıçaklandı.

Yaralı halde evden çıkarak kaçmaya çalışan kadını, oğlu bıçakla kovaladı. AA'nın haberine göre; aynı sokaktaki bir markete sığınan annesini tekrar bıçaklamak isteyen İ.T'ye o sırada markette bulunan izinli bir polis memuru müdahale etti.