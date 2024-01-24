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        Haberler Gündem Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 01:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 01:16
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        Alanya'da müstakil evde yangın çıktı
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        Güzelbağ Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla alevler çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

        Yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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