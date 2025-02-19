Alanya'da 48 kişiye "izmarit" cezası

Antalya'nın Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede temiz ve sağlıklı bir ortam olmasını sağlamak adına gerçekleştirdikleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmaları hakkında konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çevre temizliğini korumanın herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, başta hijyen kuralları olmak üzere sigara izmariti ve diğer atıkları yere atan kişilere yönelik denetimlere taviz vermeden devam edileceğini söyledi.

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Vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarını tüm hızıyla yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Özçelik, çevreye sigara izmariti attığı tespit edilen 48 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti.