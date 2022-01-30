Alacak-verecek kavgası kanlı bitti!

Kağıthane’de kıraathane sahibi 61 yaşındaki adam, alacak-verecek kavgasında sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anları kameralara yansırken, son anlarında yerde sürünen adam olay yerinde son nefesini verdi. Polis ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kıraathane sahibi Cemal Aslan (61) ile Yunus T. (41) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek sokağa taşması üzerine Yunus T. silahını çekerek Aslan’a doğrulttu. O esnada İsmet T. araya girerek kardeşini sakinleştirmek istedi. Ancak T.’nin üzerine gelmesi üzerine çıkan arbedede Cemal Aslan, karın boşluğundan tabancayla vurularak ağır şekilde yaralandı. Saldırgan olaydan sonra kaçarken, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SÜRÜNEREK SON NEFESİNİ VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Aslan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cemal Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Saldırganın kardeşi İsmet T.’yi gözaltına alınarak ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İsmet T. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.
POLİS SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, saldırgan emniyette “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “açıktan hırsızlık” ve “çocuğa cinsel istismar” suçlarından kaydı bulunan Yunus T.’yi yakalamak için Beyoğlu Örnektepe’deki evine baskın düzenledi. Baskında T. yakalanamazken evde yapılan aramalarda ise suç unsuruna rastlanılamadı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, cinayet zanlısı Yunus T.’yi dün öğle saatlerinde tespit edilen bir adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yunus T., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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