Alacak kavgasında kan döküldü
Çankırı'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Çankırı'da dün gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'ta, Ali Acar ile C.Ö. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüşünce C.Ö., Ali Acar'ı tüfekle yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Acar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
C.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.