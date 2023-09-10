Al-Musrati, Braga'ya 3 puanı getirdi!
Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Al-Musrati, Braga'ya 3 puanı getirdi. Braga, dün Portkeiz liginde Moreirense'yi 3-2 mağlup ederken 3 puanı getiren golü 27 yaşındaki orta saha kaydetti
6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Al-Musrati, Braga'ya 3 puanı getirdi.
Braga dün akşam Portekiz Ligi'nde Moreirense'yle deplasmanda karşı karşıya gelirken konuk ekipte Joao Moutinho 53. dakikada kırmızı kart gördü, Al-Musrati 57'de oyuna girdi.
Sakatlığı nedeniyle Panathinaikos ve Sporting mücadelelerinde forma giyemeyen 27 yaşındaki orta saha, Pizzi'nin pasında uzatmalarda skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti ve Braga'yı galibiyete taşıdı.
Fenerbahçe'nin Al-Musrati için 8 milyon Euro önerdiği, Braga'nın ise oyuncuyu satmak istemediği ancak 15 milyon Euro ve üzerinde bir meblağı değerlendirmeye alacağı iddia edildi.
1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al-Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.