Aktüerler, ODTÜ ile birlikte ulusal sigorta kongresi düzenliyor

Aktüerler Derneği, ODTÜ ile birlikte Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (USAK) düzenliyor. Koıngrede akademisyenler, sektör ve kanun yapıcı uzmanlar, sigorta ve aktüerya alanındaki en son araştırma konularını ve ihtiyaçların değerlendirmek ve tartışmak amacıyla, bir araya gelecek. İlki 2013 yılında yapılan ve her iki senede bir düzenlenen Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (USAK), 24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektirilecek. Organizasyonunda Uygulamalı Matematik Enstitüsü (ODTÜ) ile Aktüerler Derneği’nin yer aldığı kongre aracılığıyla, kamu otoritesi, akademisyenler ve sektör temsilcileri aynı platformda buluşacak. Bunun yanı sıra, lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabilecekleri poster yarışması ile genç yeteneklerin kongreye katkıları sağlanacak.