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Aktris Tanımı:

Aktris kelimesinin anlamı; aktör olan kadın veya kız oyuncu olarak tanımlanır.

Aktris Nedir TDK:

Kadın oyuncu olarak ifade edilir.

Aktris Örnek Anlatımı:

Aktrisler kırmızı halıda yürürken gördüğünüz ünlüler veya bir topluluk merkezinde küçük bağımsız bir oyunda yer alan insanlardır. Bu iş için birçok farklı çalışma ortamına sahiplerdir. En sevdiğiniz film yıldızlarından herhangi birinin asıl sorumluluğu, bir kişiyi canlandırmak, motivasyonlarını ve özlerini bir izleyiciye ulaştırmayı garanti etmektir. Bunu yapmak için, bir aksan veya karakteri hakkında sözsüz ipuçları veren özel hareketler gibi farklı teknikler kullanırlar.

Aktris Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

En iyi aktrislerin, daha önce başka rollerde performans sergilediklerini görseniz bile, gerçekten oynadıkları her yapım, aktris olduklarına inanmanızı sağlar.

Ben bu kadar başarılı bir aktris ile çalışmanın onuruna erişmemiştim.