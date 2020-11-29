Beyazperdenin efsane serilerinden olan Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren aktör David Prowse yaşamını yitirdi.
Prowse'un menajeri Thomas Bowington'un aktörün ölümüyle ilgili olarak, "Güç onunla olsun, her zaman. Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dedi. Prowse, kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50'den fazla filmde rol aldı.
1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Prowse, 1967'de 'Casino Royale' filmiyle sinemaya adım attı. Stanley Kubrick'in kült filmi A Cloakwork Orange'da rol alan oyuncu ayrıca Sperman rolü için Christopher Reeve'in antrenörlüğünü yaptı.
George Lucas'ın sinema tarihini akışını değiştiren filmi Star Wars için hem Darth Vader hem de Chewbacca rollü için seçmelere katıldı. İki rol için de uygundu. Dave Prowse "Kötü adamlar daha çok hatırlanır" diyerek sinemanın en tanınan 'kötü adamı' Darth Vader rolünü tercih etti.
Orjinal Star Wars serisinin ikinci filmi 'Empire Stirke Back'te unutulmaz "Ben senin babamın" sahnesinde Darth Vader kostümünün içinde Prowse vardı ama ses Amerikalı aktör James Earl Jones'undu. Altıncı film Return of the Jedi'da görünen Vader'ın yüzü için de serinin yaratıcısı George Lucas Dave Prowse'u değil Sebastian Shaw'u seçti. Lucas ile Prowse sonraki yıllarda araları iyice açıldı. 2010'da Dave Prowse'un Star Wars'un tüm resmi etkinliklerinde yer alması yasaklandı.
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