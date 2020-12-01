Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

AA

Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasına, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiasına başsağlığı dileyerek başladı.

Aşık'ın, Muş'ta, iyilerin, cesurların bayrağını taşıdığını, hem il başkanlarının hem de herkesin ağabeyi olduğunu söyleyen Akşener, "Biz kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun. Bu vesileyle, Ramazan başkanımın şahsında, Kovid-19 sebebiyle yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Akşener, Şubat ayından bu yana, dünyayı saran pandemiyle ilgili iktidarı uyardıklarını dile getirdi.

Salgının ikinci dalgasının ayak sesleri geldiğinde, uyarı ve önerilerini tekrarladıklarını, pandeminin başından bu yana gayretli gördükleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da uyardığını ifade eden Akşener, "Maalesef, Sayın Erdoğan, ekonomiden teknolojiye, hukuktan tarihe, sanayiden sağlığa, her konuyu en iyi bilen olduğu için, yaptığımız hiçbir uyarıyı, hiçbir önerimizi dinlemedi. Aylarca vaka sayılarını saklayıp, sadece hasta sayılarını açıklayarak, herkesi kandırabileceklerini sandılar. O da olmadı. Sadece kendilerini kandırdılar." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle dünyadaki duruma işaret edilerek her yerde tablonun vahim olduğunun söylendiğini aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, aylardır, 'Çok iyi durumdayız. Zaten şehir hastanelerimiz de var.' diye caka satarken iyidi de dünyadaki duruma işaret etmek, şimdi milletimiz virüsten kırılırken mi aklına geldi? Ayıptır, günahtır. 83 milyonun vebalini taşıyorsunuz. Ama daha bunun ağırlığını bile kavrayamıyorsunuz. Dünyada durumu kötü olan ülkeler var. Ama ikinci dalgaya karşı, kendini koruyabilmiş ülkeler de var. Sizin işiniz, kötü olan ülkeleri göstermek değil, Türkiye'yi durumu iyi olan ülkeler arasına sokmaktı. Ama söz konusu olan vatandaşlarımızın canıyken bile siyaset iletişimiyle, algı yönetimiyle, propagandayla sorumluluktan kaçabileceğinizi sandınız. Canı yanan milletimizin, yaşadığı gerçek ortadayken, yalanların yatsıya kadar süreceğini, gerçeğin kapımızı çalacağını görmediniz. Artık yüzlerinizde, milletine yalan söylemiş bir iktidarın kapkara lekesi var. İlk seçimde milletimizin karşısına bu lekeyle çıkmak zorunda kalacaksınız."

İktidarın görevinin, bütün vatandaşları koruyacak önlemleri almak olduğunu söyleyen Akşener, "Hayatı paradan puldan, yönetmeyi de eşi dostu zengin etmekten ibaret sanan bir zihniyetin, ülkemize faturası ağır oluyor. Bakıyorsunuz, yine ellerini yıkamışlar, yine hiçbir suçları yok. Yok öyle yağma Sayın Erdoğan. Ekonomiyi damadının, pandemiyi de vatandaşın üzerine yıkıp bu işten elini yıkayıp çıkamazsın. Madem tek adam düzenini kurdun, o zaman tek sorumlu var, o da sensin. Madem siyasi rantın kırıntısını görünce üzerine atlıyorsun, başarısızlıkları da bir zahmet üstleneceksin." şeklinde konuştu.

"Pandeminin ikinci dalgası Türkiye'ye pahalıya mal oldu. Bu süreçte, laf kalabalığıyla günü geçiştirmek yerine, somut adımlar atılması gerekiyor." diyen Akşener, İYİ Parti milletvekillerinin salgının başından beri süreci yakından takip ettiğini, bu kapsamda Meclis'te önergeler ve kanun teklifleri verdiğini, bunların Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildiğini ifade etti.

Akşener, "Milletvekillerimiz mesela dediler ki, 'Türkiye’ye getirilecek aşılar, tüm vatandaşlarımıza ücretsiz yapılsın.' Hepimizin sağlığı için yaptığımız bu öneri, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. İktidarın vekilleri reddetti ama Sayın Erdoğan dün akşam çıkıp, 'Aşılar ücretsiz yapılacak' dedi. Güler misin, ağlar mısın?" diye konuştu.

Akşener, şunları kaydetti:

"Milletimiz için istedik, esnafımız için önerdik Cumhur İttifakı reddetti. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletine ücretsiz aşı yapabilecek, zordaki esnafına aylık 2 bin lira destek verebilecek bir ülkedir.

Ama maalesef Türkiye'yi yöneten bu iktidar, milletimizi önemsemiyor, esnafımızı önemsemiyor. Millet namına iyi olan ne varsa, küçük ortağıyla birlikte parmak kaldırıp engel oluyorlar. Tek dertleri var, o da koltukları."