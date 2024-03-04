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        Haberler Gündem Politika Akşener: İttifak olunca kaybolup gidiyorsun

        Akşener: İttifak olunca kaybolup gidiyorsun

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı sisteminin partilere ittifakları dayattığını belirterek, "Mecbursun ittifak olmaya; ittifak olunca da kaybolup gidiyorsun, dilin kayboluyor, sizinle ilgili rekabet kayboluyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:12
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        Akşener: İttifak olunca kaybolup gidiyorsun
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Turan Güneş Bulvarı’nda esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener’e, İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Çankaya Belediye Başkan Adayı Osman Topal eşlik etti. Akşener, esnafla sohbetinde, "Ben 3 yıl esnaf gezdim. O kadar çok şey öğrendim ki; emekliyi öğrendim, işsizi öğrendim. Ama başka partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sizin sesiniz oldum. Kişisel olarak önce ben sonra arkadaşlarım bu problemleri kamuoyuyla paylaştı, iktidarın dikkatini çekmeye çalıştılar. Şimdi artık seçim var. Oy istemeye geldik" dedi.

        Akşener, girdiği bir dükkanda esnafın sandığa gitmeyeceğini söylemesi üzerine, cumhurbaşkanlığı sisteminin partilere ittifakları dayattığını belirtti. Akşener, "Mecbursun ittifak olmaya; ittifak olunca da kaybolup gidiyorsun, dilin kayboluyor, sizinle ilgili rekabet kayboluyor. 'Biri gitsin, biri gelsin' üzerinden bir sistem bu, düşmanlıklar üzerinden bir sistem. Bir tarafta 'Tayyip Erdoğan düşmanlığı', bir tarafta ‘CHP zihniyeti düşmanlığı.' O kadar enteresan bir şey ki bu; ama bunu bitirmemiz lazım. O manada bizi güçlendirin ki bu sisteme şapkayı koyup öne böyle herkes baksın" diye konuştu.

        "BİZE BİR ŞANS İSTİYORUM"

        30 yıllık aktif politika yaptığını vurgulayan Akşener, “Böyle din gibi bir siyasi ayrışma söz konusu değildi. Seçmen velinimet olmaktan çıktı. Siz velinimetsiniz. Bir seçim var. Hem Çankaya ilçe için hem de Ankara Büyükşehir için oy kullanacaksınız. Ben uzun uzun nutuk atmıyorum. Çünkü çok uzun bir süre zaten bu esnaf işini gezdik dolaştık, kamuoyuna mal etmeye gayret ettik. Bize bir şans istiyorum sizden. Bu yerel seçimlerde İYİ Parti güçlü çıkarsa sizin sesiniz çok daha güçlü duyulur. Geçtiğimiz dönemde size yönelik çalıştık. Bakın emeklilerle ilgili pek çok hatanın, kusurun düzeltilmesini dile getiren biziz. Bir şekilde bazıları düzeldi, bazı şeyler düzelmedi. Şimdi onları devam ettireceğiz. İktidar yerinde kalacak; ama biz güçlü çıkarsak iktidarı hoplatmaya devam edeceğiz, asabını bozmaya devam edeceğiz. Şimdi dolayısıyla güç istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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