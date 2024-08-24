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        Haberler Gündem Aksaray'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi - Güncel haberler

        Aksaray'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Aksaray'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 01:24 Güncelleme: 24.08.2024 - 01:24
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        Aksaray'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent merkezi başta olmak üzere, bazı ilçelerde etkili oldu.

        Sağanak sonrasında Coğlaki ve Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kavşaklarda biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kireçlik mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yoluna düşen kayalar da araçlara zarar verdi.

        Kentte, Aksaray Belediyesi, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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