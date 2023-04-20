DHA'nın haberine göre kazada polis memurlardan sürücü Cansu Yılmaz, Sedanur Bulat (26) ve Osman Dündar (51) ile otomobil sürücüsü Feti Sevinç ve araçta bulunan eşi Hatice Sevinç (49) ile oğlu Ahmet Tarık Sevinç (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.