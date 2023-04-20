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Aksaray'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3'ü polis 6 yaralı

Aksaray'da polis aracı ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Giriş: 20.04.2023 - 02:57 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3'ü polis 6 yaralı
DHA

Aksaray'da polis aracının kavşakta otomobille çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.20'de Aksaray-Ankara karayolunda kavşakta meydana geldi.

Polis memuru Cansu Yılmaz (30) yönetimindeki araç, Feti Sevinç (51) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre kazada polis memurlardan sürücü Cansu Yılmaz, Sedanur Bulat (26) ve Osman Dündar (51) ile otomobil sürücüsü Feti Sevinç ve araçta bulunan eşi Hatice Sevinç (49) ile oğlu Ahmet Tarık Sevinç (20) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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