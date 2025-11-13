Habertürk
        Aksaray'da otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı

        Aksaray'da otomobildeki piknik tüpü patladı

        Aksaray'da seyir halindeki otomobilde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:29 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:29
        Otomobildeki piknik tüpü patladı
        Fuat K. (55) idaresindeki otomobil seyir halindeyken araçta bulunan piknik tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Aksaray
        #yerel haber
        #aksaray haber
