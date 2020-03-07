AA

Ortaköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kaan Koca (20) idaresindeki 40 AD 940 plakalı otomobil ile Tacettin Özkula (21) kontrolündeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi Hastane Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Kaan Koca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Tacettin Özkula’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.