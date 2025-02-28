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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da gürültü kavgası: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da gürültü kavgası: 2 yaralı

        Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 00:15 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:15
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        Aksaray'da gürültü kavgası: 2 yaralı
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        Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre (39) ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir (36) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer K, tabancayla Zencir kardeşleri yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Ömer K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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