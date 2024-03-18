Bereket ve lezzetin buluştuğu Ramazan ayının 8. günü için iftar menüsü!
Ramazan ayının başlamasının üzerinden tam 8 gün geçti. Hızla geçen bu mübarek ay içerisinde sevdiklerini evinde ağırlamak ve güzel iftar sofraları kurmak isteyenler akşam oruçlarını açarken ne pişireceklerini düşünüyor. İşte, sizin için hazırladığımız Ramazan'ın sekizinci günü için iftar menüsü örneği...
- 1
Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleridir. Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek, bir salata ve bir tatlıdan oluşan tarif hazırladık. İşte, "akşama ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için hazırlanmış iftar menüsü önerisi!
- 2
KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER ÇORBASI
MALZEMELER:
6 adet kapya biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı un
Yarım su bardağı domates püresi
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
6 bardak sıcak su
- 3
YAPILIŞI:
Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyun ve doğrayın. Soğanı da doğrayın. Daha sonra zeytinyağı ve soğanı tencereye alıp kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Sarımsak ve unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın.
Közlenmiş kapya biber, domates püresi, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve çorbayı blenderdan geçirin. Çorbayı kâselere aldıktan sonra taze fesleğen yaprakları ve doğranmış kapya biber ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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- 4
BEZELYELİ TAVUK YEMEĞİ
MALZEMELER:
400-500 gram tavuk göğsü
2 su bardağı bezelye
4 su bardağı su (duruma göre artabilir)
1 adet orta boy soğan
1 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
- 5
YAPILIŞI:
Soğanları, patatesleri ve havuçları küp küp doğrayıp önden hazırlayın. İlk olarak soğanları tencereye alın ve sıvıyağda biraz pişirin. Daha sonra yanına küp küp doğradığınız tavukları ekleyin. Bu aşamada tavuklar suyunu salacak o yüzden suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çekerken salçayı, tuzu ekleyip karıştırın.Daha sonra patatesleri ve havucu ekleyip kavurun.
En son ise bezelyesini de ekleyip karıştırmaya devam edin. Baharatını da ekleyip malzemelerin üzerine çıkacak kadar suyu ekleyip orta ateşte kaynamasını bekleyin. Kaynayınca altını kısıp ara ara kontrol ederek pişirin. Suyunun yoğunluğunu isteğinize göre ayarladıktan sonra pişen yemeğinizi ocaktan alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 6
DOMATESLİ PİLAV
MALZEMELER:
1,5 su bardağı pirinç
1 adet küçük soğan
2 adet rendelenmiş domates
2,5 su bardağı sıcak su
Damak tadınıza göre tuz ve karabiber
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- 7
YAPILIŞI:
Pirincinizi tuz ve ılık su ekleyerek bir kapta 20 dakika bekletin. Daha sonra pirinci yıkayıp süzün. Bu sırada tavaya sıvıyağınızı alın ve içerisine rendelediğiniz soğanı ekleyin. Biraz kavurduğunuz soğanların üzerine rendelediğiniz domatesleri ilave edin ve 4 dakika kavurun.
Ardından pirinç, karabiber ve tuzunu ekleyip pirinci kırmadan 3-4 dakika daha karıştırın. Bu aşamada üzerine kaynamış suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirin ve pişen pilavınızı bir beze sararak veya kağıt havlu koyarak dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 8
KEREVİZ SALATASI
MALZEMELER:
3 orta boy kereviz
1 adet limon suyu
2 su bardağı yoğurt
3 diş sarımsak
2 avuç dövülmüş ceviz içi
Damak zevkinize göre tuz ve karabiber
- 9
YAPILIŞI:
Kerevizleri soyup limonlu suyun içerisinde bekletin. Bu sırada ayrı bir kapta kereviz haricindeki bütün malzemeleri birleştirin.
Beklettiğiniz kerevizleri süzdükten sonra rendeleyip bu karışımın içerisine ekleyin ve iyice karıştırın. Buzdolabında biraz beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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- 10
İRMİK HELVASI
MALZEMELER:
1 su bardağı irmik
2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 paket dolmalık fıstık (isteğe bağlı)
1 paket şekerli vanilin
ŞERBETİ İÇİN:
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
- 11
YAPILIŞI:
Tereyağı ve sıvı yağı derin bir tencereye koyup ocağın altını yakın. İki yağ birbirine karışıp eridikten sonra irmiği ekleyin ve karıştırarak kavrulmasını sağlayın. Bu sırada fıstıkları da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Ardından şekerini ilave edin.
İrmiğin rengi kahverengiye dönmeye başlayınca sıçrama olmaması adına süt ve suyunu yavaşça ekleyin. Şerbeti çekene kadar kısık ateşte birkaç defa daha karıştırın ve dinlenmeye bırakın. Helvanıza kase veya kaşık yardımıyla şekil verebilirsiniz. Üzerine istediğiniz bir kuruyemişi koyarak süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!