YAPILIŞI:

Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyun ve doğrayın. Soğanı da doğrayın. Daha sonra zeytinyağı ve soğanı tencereye alıp kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Sarımsak ve unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın.

Közlenmiş kapya biber, domates püresi, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ocağın altını kapatın ve çorbayı blenderdan geçirin. Çorbayı kâselere aldıktan sonra taze fesleğen yaprakları ve doğranmış kapya biber ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!