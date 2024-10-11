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        Haberler Yemek Yapma Akşam ne yapsam diye düşünenler için: Evinizde ustalıkla yapabileceğiniz İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl yapılır?

        Akşam ne yapsam diye düşünenler için: Evinizde ustalıkla yapabileceğiniz İzmir köfte tarifi!

        İzmir köfte, Ege mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olup, Türkiye'nin dört bir yanında sofraları süsleyen bir lezzettir. Fırında pişirilen bu nefis köfte, yanında patates, biber ve domates dilimleriyle servis edilir. İşte evinizde hazırlayabileceğiniz İzmir köfte tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:49
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        • 1

          İzmir köftenin özelliği, köftelerin kızartılıp ardından salçalı sosla fırında pişirilmesidir. Kalorisi yüksek olsa da, köfteleri kızartmadan yaparak bu lezzeti daha hafif bir hale getirebilirsiniz. İşte, akşam ne pişirsem diye düşünenler için lezzetli bir alternatif olan İzmir köfte tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          250 gram kıyma

          1 adet yumurta

          1 adet soğan

          2 dilim bayat ekmek içi

          1 diş sarımsak

          4 adet patates

          İstediğiniz kadar yeşil sivri biber

          1 tatlı kaşığı salça

          Tuz, karabiber

          Sıvı yağ

        • 3

          HAZIRLANIŞI: KÖFTEYİ HAZIRLAYIN

          Derin bir kapta kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, doğranmış maydanozu, ezilmiş sarımsağı, bayat ekmek içini, tuz ve karabiberi ekleyin. Malzemeleri iyice yoğurun ve köfte harcından elinizle şekil vererek köfteler yapın.

        • 4

          KÖFTELERİ KIZARTIN

          Bir tavaya bir parmak kadar sıvı yağ koyup ocağı yakın. Köfteleri hafifçe kızartın, tamamen pişmesine gerek yok, sadece dış yüzeyi pişsin.

        • 5

          TEPSİYİ HAZIRLAYIN

          Yağladığınız fırın tepsisine halka halka doğradığınız patatesleri dizin. Kızarttığınız köfteleri patateslerin arasına yerleştirin. Üzerine dilimlediğiniz biber ve domatesleri ekleyin.

        • 6

          SOS HAZIRLIĞI VE SON DOKUNUŞLAR

          Bir kasede salça, su, tuz ve dilediğiniz baharatları karıştırarak bir sos hazırlayın. Bu sosu köftelerin üzerine dökün. Pişirme: 200 derece ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Patatesler piştiyse köfteler de pişmiş demektir.

        • 7

          İZMİR KÖFTE KAÇ KALORİ?

          Bir porsiyon (orta boy) İzmir köfte, yaklaşık olarak 200 kalori içerir. Köftelerin kızartılması ve özel sosun eklenmesi bu kalori miktarını yükseltir. Diyet yapanlar için porsiyonu küçültmek ya da köfteleri fırında pişirmek iyi bir alternatif olabilir.

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