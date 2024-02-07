Akşam için pişirebilecek pratik yemek arayanlara: Ballı soya soslu tavuk tarifi
Sizi çok uğraştırmayacak ve akşam ne pişirmeliyim derdinden kurtaracak bir yemek arıyorsanız bu tarif tam size göre! İşte, fırında pişirebileceğiniz pratik ballı soya soslu tavuk tarifi!
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Her akşam yeni yemek alternatifi bulmak zordur bu yüzden böyle durumlarda pratik ve lezzetli bir yemek arayanlar için ballı soya soslu tavuk tarifi kurtarıcı olabilir. Hem kolay hazırlanan hem de farklı bir tarif olan bu yemek, fırında piştiği için size pratiklik sağlayabilir. İşte, yapılışı...
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SOYA SOSLU BALLI TAVUK
Malzemeler:
5 veya 6 adet açılmış tavuk butu veya isteğinize bağlı olarak baget tavuk
1 adet kırmızı soğan (yoksa beyaz da olur)
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı soya sosu (Not 2)
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 çay kaşığı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı karabiber
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Fırını 200 dereceye önceden ayarlayın ve ısıtın.
Bir kapta rendelediğiniz sarımsağı, balı, soya sosunu, elma sirkesini ve karabiberi karıştırın. Bu sosu kenarda tutun.
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Bir fırın tepsisini önce alüminyum folyoyla, ardından pişirme kağıdıyla kaplayın. Soğanları ince uzun dilimler halinde kesin ve tepsiye yerleştirin.
Daha sonra tavukları, derisi aşağı bakacak şekilde soğanların üzerine yerleştirin. Bu aşamada tavukların fırın tepsisinde sıkışmamasına dikkat etmelisiniz.
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Ancak araları çok açılırsa sos, tavukların içine yeterince giremeyeceği için çok aralıklı da yerleştirilmemelidir. Bu aşamayı tamamladıktan sonra tavuğun üzerine hazırladığınız sosu dökün.
Artık tavuğunuzu fırına verebilirsiniz. 25 dakika tavuğu pişirin ve tavukları ters çevirin.
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Çevirdiğiniz tavukları 25 ile 35 dakika daha pişirdikten sonra fırından alın. Tepsideki sosu tavuklarınızın üzerinde tekrar gezdirin ve tavuklarınızı bir tabağa aktarın.
Son olarak damak tadınıza göre üzerine susam ve maydanoz serpebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Recipe Tin Eats, Taste
Fotoğraf kaynakları: YouTube
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