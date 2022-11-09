KİLO VERMEYE YARDIM EDİYOR

Uyumadan birkaç saat önce yemek yemeyi kesmek, kilo kontrolü üzerinde önemli bir yere sahiptir çünkü yemek yedikten sonra uyuyan bir vücut, yemekleri enerjiye çeviremez ve bunları depolar. Yani, kişiye kilo aldırır.

Doğru bir saatte yemek yemek vücudun enerji almasını sağlarken, uyku vaktine yakın tüketilen besinler kilo olarak kalır.

Habertürk Hayat'ta yer alan haber, konuya ışık tutuyor.

1500 kişiden 550 kişi yani yüzde 37’si en son yemeğini akşam 7’de sonlandırdığında kolay kilo vereceğine inanır.

Ancak sağlıklı kilo vermek için temel kural yemeğin ne zaman yenildiği değil, gün içinde ne kadar yenildiği ve ne kadar fiziksel aktivite yapıldığıdır. Çalışmalar öğünlerde miktarlar açlık durumuna göre ayarlandığında bireylerin akşam 7’den sonra yemek yediklerinde yağlanmadıklarını, daha kolay kilo verdiklerini gösterir.

Aynı zamanda hâlihazırda bir diyet yapıyorsanız bu düzen, metabolizmanızın da hızlanmasına yardım eder.