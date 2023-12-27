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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aksa Enerji CEO’su Kazancı'ya dostluk nişanı - İş-Yaşam Haberleri

        Aksa Enerji CEO’su Kazancı'ya dostluk nişanı

        Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, Özbekistan'ın inşa sürecinde devletler arası ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine sunduğu katkı ve enerji yatırımlarıyla verdiği destekten dolayı Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından "Dostluk Nişanı" ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 18:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 18:17
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        Aksa Enerji CEO'su Kazancı'ya ödül
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        Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, Özbekistan ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine olan katkısı ve enerji yatırımlarıyla ülkeye verdiği destekten dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Dostluk Nişanı’na layık görüldü. “Dostluk Nişanı” Kazancı’ya Ankara’da düzenlenen törende Şevket Mirziyovey adına Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov tarafından takdim edildi.

        Düzenlenen törende Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı’ya, Özbekistan’ın ekonomik kalkınması ve teknolojik gelişimine sunmuş olduğu katkıların yanı sıra iki ülke arasındaki diplomatik iş birliğinin gelişimine olan desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

        ORTA ASYA’NIN YÜKSELEN YILDIZI

        Dostluk Nişanı takdiminin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teşekkürlerini ileten Cemil Kazancı, Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki faaliyetleri hakkında konuştu. Taşkent ve Buhara’da 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana ticari üretimlerini sürdüren toplam 740 MW kurulu güce sahip 3 santralin inşa süreçleri de dahil edildiğinde Aksa Enerji’nin 2 yıldır Özbekistan’da faaliyet gösterdiğini belirten Cemil Kazancı, Orta Asya’nın yükselen yıldızı Özbekistan’ın hızlı ve istikrarlı yükselişinde vizyoner bakış açısı ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in imzası olduğunu belirtti. Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki yatırım süreçlerinde Özbekistan devletinin iş birliğini ve desteğini hep arkalarında hissettiklerini ifade eden Cemil Kazancı, “Faaliyette olan üç santralimizden sonra Özbekistan’ın Talimercan şehrine kuracağımız 430 MW kurulu güce sahip olacak dördüncü doğal gaz kombine çevrim santralimizin inşa ve işletme sürecinde de aynı desteği göreceğimizden kuşkumuz yok. Biz de Aksa Enerji olarak Özbekistan’ın bizlere duyduğu güvenden aldığımız güçle, Talimercan santralimizi 2024 yılı Ağustos ayının sonunda kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz” dedi. Aksa Enerji’nin Özbekistan’ın en büyük Türk enerji yatırımcısı olduğunun ve Özbekistan’ın geleceğine inandıklarının altını çizen Cemil Kazancı, Aksa Enerji’ye olan güveninden dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e, nişanı takdim eden Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov’e, projelerinde birlikte çalışma imkanı ve ayrıcalığı yakaladıkları değerli bakanlara ve her zaman evlerinde hissettiren Özbekistan halkına teşekkürlerini iletti.

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        #haberler
        #Aksa Enerji
        #ödül
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