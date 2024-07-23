Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Akrobasi ve tiyatro: Fuerza Bruta Wayra

        Akrobasi ve tiyatro: Fuerza Bruta Wayra

        Akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dâhil olduğu yılın en büyük gösterisi Fuerza Bruta Wayra, 22, 23, 24 ve 25 Ağustos'ta Volkswagen Arena'da sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akrobasi ve tiyatro: Fuerza Bruta Wayra
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapı Kredi 80. Yıl Feelin’ Good Etkinlikleri kapsamında akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dâhil olduğu yılın en büyük gösterisi Fuerza Bruta Wayra, 22, 23, 24 ve 25 Ağustos’ta Volkswagen Arena'da sahnelenecek. Nefes kesen dev kadrosuyla heyecan, eğlence ve gerilimi bir arada yaşatacak.

        Dünya çapında 34 ülkede, 5 binin üzerinde performans ile 6 milyondan fazla izleyici ile buluşan Fuerza Bruta, teknoloji ve sanatın bir araya geldiği, 360 derece sahnesi ile izleyenleri adeta hipnoz altına alıyor. Gerçekliğin arka planda kaldığı bu sözsüz gösteride izleyenlerin sadece birkaç santim yukarısında akıllara durgunluk veren görsel efektlerle muhteşem bir illüzyon dünyası yaratılıyor. Gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fuerza Bruta Wayra
        #Volkswagen Arena
        #tiyatro
        #Biletinial
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Habertürk Anasayfa