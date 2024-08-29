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        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM’de Sivas Kongresi'nin 105. yılı anısına konser

        AKM’de Sivas Kongresi'nin 105. yılı anısına konser

        Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 105. yılı anısına, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma Korosu ve İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:18
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        AKM'de Sivas Kongresi'nin 105. yılı anısına konser
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        Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, ulusal birliğin ve bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak tarihteki yerini almıştı.

        Atatürk, 108 gün boyunca Sivas'ta kalarak bu süreci yakından takip etmiş ve 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nin toplanmasını sağlamıştı.

        Bu önemli tarihi anın 105. yılı, müzik ve dansın birleştiği özel bir konserle kutlanacak.

        Konserde, Şef Uğur Kaya yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma Korosu ve İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını yansıtan bir repertuvar ile izleyicilerin karşısında olacak.

        Zeybekler, halaylar, horonlar, karşılamalar, türküler, semahlar, uzun havalar ve seferberlik türküleri gibi Anadolu’nun dört bir yanından ezgiler, seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.

        Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 105. Yılı anısına, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma Korosu ve İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun birlikte sahne alacağı konser, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

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        #sivas kongresi
        #AKM
        #haberler
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